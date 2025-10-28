Мария Усова: Школа и зелёная зона вместо коммерческого жилья в «Территории детства»

Усердие «защитников» парка «Территория детства» в Саратове разбилось о суровую реальность.

Вот только псевдо-активисты, устраивающие народные волнения, предпочли о ней промолчать.

Участок рядом с Центром детского творчества в Ленинском районе Саратова ранее был перепрофилирован под жилищное строительство.

Против таких планов ручные блогеры бизнесменов-застройщиков митинги не организовывали. Но как только ситуация изменилась и вместо очередных высоток в переполненном микрорайоне, где и так не хватает социальной инфраструктуры, власть волевым решением запретила строительство домов, начали свою протестную активность.

Цинизм, конечно, зашкаливает. Особенно жаль в этой ситуации доверчивых пенсионеров, которых за пирожки и под лживыми лозунгами вывели защищать территорию от школы. Для того, чтобы впоследствии там построить многоэтажки? Пожилые люди точно схватились бы за сердце, узнав, как подло их использовали.

Но большинство местных жителей на сладкие речи псевдо-активистов не повелись и выступили за строительство необходимого в микрорайоне нового образовательного учреждения.

Таким образом разум и справедливость восторжествовали, а пострадали лишь нерадивые застройщики, доверившиеся профессиональным провокаторам. Потому что здесь будет реализован проект для людей, который даст новую жизнь «Территории детства».