Николай Панков: Госдума ужесточает ответственность за диверсии и терроризм

Госдума ужесточает ответственность за диверсии и терроризм. В том числе, для тех, кто вовлекает в эти преступления несовершеннолетних.

Таких «вербовщиков» можно будет лишать свободы пожизненно. Подростки не всегда понимают, в какое страшное дело их пытаются втянуть. Их нужно от этого защитить.

— диверсантам не будут смягчать наказание, для них не будет сроков давности уголовного преследования.

— за участие в диверсионном сообществе будут только реальные, а не условные сроки.

— расширяется перечень преступлений, за которые будут привлекаться организаторы преступных групп. И преступлений, уголовная ответственность за которые начинается с 14 лет.

Всё это необходимые меры в интересах безопасности страны и наших жителей.