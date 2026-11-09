Мария Усова: Вековой юбилей саратовского радио!

Накануне, отметили открытие первой широковещательной станции в нашем городе!

Именно 8 ноября считается днем рождения Саратовского радио.

Торжественное мероприятие, организованное руководством ГТРК Саратов прошло в историческом парке — «Россия моя история».

Министр информации и массовых коммуникаций Александр Колоколов зачитал приветственный адрес от имени губернатора и наградил ветеранов и сотрудников индустрии.

Среди награжденных и инженер радио «Комсомольская правда в Саратове» Александр Вольный, — приятно.

Традиционно круглые даты имеют своё отражение не только в СМИ, но и на почтовых конвертах. Для этого проводится специальная процедура выпуска юбилейной марки и её торжественное гашение.

Поставить штемпель на свой коллекционный конверт удалось и мне! С юбилеем, коллеги и радиолюбители!