Саратовские ветераны поехали в Москву по приглашению Николая Панкова

Представители Совета ветеранов Заводского района отправились в Москву на поезде «Огни Саратова».

Идея поездки возникла на встречах ветеранов с депутатом Госдумы Николаем Панковым.

Среди ветеранов те, кто много лет трудился на предприятиях района: НПЗ, «Нитрон», Саратовский подшипниковый завод, САЗ и других.

В Москве ветераны побывают на Красной площади, Поклонной горе, Новом Арбате, Пушкинской площади и других памятных местах столицы. Они увидят Храм Христа Спасителя, Триумфальную арку, Памятник Петру I и другие достопримечательности. А также посетят Государственную Думу РФ.

«Многие из нас в Москве вообще не были. И поэтому для нас это большое счастье. Хочется побыть всем вместе и поделиться впечатлениями. Большое спасибо за это Николаю Васильевичу», — отметила заместитель председателя районного совета ветеранов Нина Григорьевна Петрова.

Напомним, проект по запуску нового двухэтажного поезда был инициирован Вячеславом Володиным. Также при его поддержке в Саратове ведётся реконструкция здания железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает паблик «Помощники Панкова» в МАКС.