Мария Усова: Ветераны СВО выходят в федеральную политику

Перед началом заседания комитета Саратовской областной Думы по делам ветеранов поздравили его председателя, Героя Россия, моего коллегу по фракции «Единая Россия» Александра Янкловича с избранием в Государственную Думу.

На прошедших выборах он одержал победу по Энгельсскому одномандатному избирательному округу и будет представлять интересы жителей в федеральном парламенте.



Участие ветеранов СВО в выборах в Госдуму от «Единой России» – знаковое. Партия выполняет поручение президента об их участии в политике и сопровождала их в ходе всей кампании.



Также на заседании комитета поддержали ходатайства моих коллег по фракции «Единая Россия» о награждении Почётными грамотами Саратовской областной Думы за особый вклад в добровольческую (волонтерскую) деятельность и иную социально значимую деятельность инструктора спорткомплекса «Кристалл Сергея Пилипчука и ООО «Паритет». Вклад каждого, кто помогает нашим защитникам Отечества, передаёт гуманитарную помощь, организует мероприятия для ветеранов СВО, занимается патриотическим воспитание подрастающего поколения – неоценим.