На двухлетнее содержание моста Победы в Балакове заложили более 110 млн

Для содержания моста Победы в Балакове ищут подрядчика за 110,6 миллиона рублей.

Власти объявили торги на содержание моста Победы в городе Балаково Саратовской области. Закупка была размещена 21 сентября на сайте Госзакупок. Заказчиком выступило областное госучреждение «Дирекция дорожного хозяйства».

Итоги аукциона подведут 2 ноября. Победителю готовы заплатить максимум 110,6 миллиона рублей из областного бюджета.

Подрядчику предстоит заниматься благоустройством моста с 1 января 2027 по 31 декабря 2028 года. В перечень работ входят уборка мусора, ремонт небольших ям и трещин, полив дороги, обновление разметки, обслуживание фонарей, прочистка водоотводных труб, а также очистка от наледи и снега.

Ольга Сергеева