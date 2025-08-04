Мария Усова: Володин помогает на деле

Вячеслав Володин не на словах, а на деле реально помогает!

Он знает, чем живут люди, кому, когда и в чем необходима поддержка.

И это также относится к одной из последних инициатив — сделать бесплатными детские сады и школьное горячее питание для сельских жителей.

Как депутат от сельских территорий постоянно сталкиваюсь с риторическими вопросами людей — почему, проживая в одном регионе, оплачивая такие же налоги, как и городские жители, сельские лишены ряда преимуществ.

Оплатить горячее питание в школе и детский сад для семьи даже с двумя детьми очень часто бывает накладно. Ведь зарплата на селе чаще всего ниже, чем в городе.

Поэтому инициатива спикера поможет восстановить социальную справедливость. И сделать жизнь людей в деревнях и сёлах немного проще.

Надеюсь, что многим это позволит принять правильное решение и не переезжать.

Ведь глубокое осознание выражения «хорошо там, где нас нет» приходит спустя время. И это касается не только жителей села.