Депутаты поддержали инициативу Володина о бесплатном питании и детсадах в селах

Депутаты Саратовской областной Думы единогласно поддержали предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о введении бесплатного питания в школах и отмене платы за детские сады в сельской местности.

Роман Грибов назвал инициативу стратегически важной для развития села: По его мнению, это господход к поддержке сельских семей. Такие меры улучшат качество жизни и демографию, ведь в селах традиционно высокая рождаемость.

Светлана Медведева считает, что бесплатное посещение детских садов и горячее питание — это важные шаги в поддержке семей и обеспечении качественного образования для детей в сельской местности.

Галина Ткачева отметила, что для многих семей это станет существенной помощью. Полноценное питание детей – залог их здоровья.

Юлия Литневская подчеркнула системную работу Володина в сфере образования, так как в регионе уже реализуются проекты по ремонту школ, строительству спортплощадок и бесплатному питанию младшеклассников.

Роман Ирисов добавил, что поддержка сельчан, которые остаются работать на земле, крайне важна. Освободившиеся средства родители смогут направить на другие нужды.

Инициатива должна вступить в силу в новом учебном году.