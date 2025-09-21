Мария Усова: Всероссийский форум поддержки гражданских инициатив приглашает

Взаимодействие с некоммерческими организациями — одно из направлений деятельности сторонников партии «Единая Россия». Ежегодно проводится конкурс на лучшие проекты, победители получают гранты и возможность развивать свою деятельность.

К примеру, в этом году одним из победителей стал проект, реализуемый в моём избирательном округе — в Балашове. Инициатива Сергея Чиркина направлена на популяризацию подвижных игр для детей всех возрастов.

На ближайшей неделе в Москве состоится Всероссийский форум поддержки гражданских инициатив сторонников «Единой России». Он объединит более 600 представителей некоммерческих организаций и активистов со всей страны. На форуме 25 и 26 сентября будет работать делегация из нашего региона.

Запланированы пленарные заседания и тематические секции с участием ведущих экспертов, представителей власти. Присоединиться к мероприятиям Форума можно онлайн. Предварительная регистрация для участия — по ссылке