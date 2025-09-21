На стадионе в Красном Куте возобновятся тренировки

Уже в этом году в помещениях на стадионе имени Н.А. Кравченко в Красном Куте возобновятся тренировки.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

— Стадион не ремонтировался 40 лет, поэтому работы развернуты масштабные. В рамках первого этапа в прошлом году подготовили основание под футбольное поле, установили освещение, сделали площадку для воркаута. По второму этапу будут отремонтированы трибуны и подтрибунное помещение. Рядом возводится новый корпус, где будут расположены кафе и медпункт. Параллельно специалисты занимаются благоустройством территории, где будут созданы спортивные площадки для игры в хоккей, мини-футбол и пляжный волейбол. После обновления этот объект станет современным спортивным комплексом, соответствующим всем необходимым требованиям. Главная задача, которая стоит перед муниципальной властью, — организовать работу стадиона так, чтобы заниматься там могли все жители Красного Кута, а не только профессиональные спортсмены, — написал глава региона в своем ТГ-канале.

Наталья Мерайеф