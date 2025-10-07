Мария Усова высказалась о строительстве новой школы в Ленинском районе Саратова



В Ленинском районе началось строительство новой школы на 1100 мест.

Депутат Саратовской облдумы, региональный координатор проекта «Женское Движение Единой России», гендиректор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова:

—Это важное решение, которого ждали тысячи жителей самого крупного по численности района в областном центре. О проблеме с переполненными классами и второй сменой здесь говорят давно. Современное образовательное учреждение, удобно расположенное территориально, решит эту ситуацию.

Рядом со школой будет благоустроена зелёная зона, появится спортивная площадка, доступная для всех жителей микрорайона. Таким образом „Территория детства“ станет наполненным общественным пространством, точкой притяжения.

Именно такой эту территорию видели создатели сквера, о таком месте мечтали многие жители. Вскоре эта мечта станет реальностью».