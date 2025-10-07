Саратовские велосипедисты завоевали три медали на всероссийских соревнованиях

В Саратове завершились всероссийские соревнования по велосипедному спорту в дисциплинах маунтинбайк и кросс-кантри. Мероприятие прошло на базе стадиона «Зимний» и собрало более 70 спортсменов из 11 регионов России.

Воспитанники саратовской спортивной школы олимпийского резерва «Надежда Губернии» показали отличные результаты. Глеб Лазарев завоевал серебряную медаль, а Кира Кухаренко и Виктор Еремин стали бронзовыми призерами соревнований.

Соревнования продемонстрировали высокий уровень подготовки саратовских спортсменов и развитие велосипедного спорта в регионе. Успех местных спортсменов особенно значим на фоне жесткой конкуренции с участниками из других регионов страны.