Мария Усова: «Женское движение» организовало встречу семей участников СВО с психологом

В Штабе общественной поддержки прошло мероприятие в рамках партийного проекта «Женское движение Единой России» — «Жизнь после Победы».

Участницы «Женского движения» организовали встречу для семей участников специальной военной операции с организатором проекта «СВОи Маяки», психологом, доцентом кафедры общей и консультативной психологии Геннадием Малюченко.

Мы все с вами сегодня ждем и верим в нашу общую Победу, бесконечно благодарны нашим бойцам за самоотверженность и героизм, который они проявляют на фронте ежедневно.

Верим, что совсем скоро начнем вместе строить жизнь после Победы! Но для этого уже сегодня важно восполнять жизненный, психологический ресурс тех, кто вернулся, поддерживать тех, кто ждет, и вдохновлять тех, кто воюя, приближает Победу!

Геннадий Николаевич и его профессиональная команда сегодня на практике показали, как работает проект «СВОи маяки». Уверена, многие не только нашли в этом ресурс для себя, но и смогут помочь в рамках психопомощи своим товарищам и друзьям.

Кроме того, проект «Жизнь после Победы» и его руководитель Татьяна Кузяева также интегрированы в другие проекты экосистемы «Женского движения ЕР».

Девушек, ожидающих бойцов, мы ждем в наших Женских клубах, в наших творческих мастерских, в женской политшколе, наставничестве, гуманитарной миссии и многих других направлениях проекта.