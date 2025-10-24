В Саратовской области ночью прогнозируют до 5 градусов мороза

От

В Саратовской области в пятницу, 24 октября, опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

По информации синоптиков, в течение суток в регионе ожидается переменная облачность. Ветер южный, 3-8 м/с.

Ночью местами слабый дождь, туман с видимостью 500-1000 метров. Температура воздуха составит -5…0°, на возвышенных участках поднимется до +5°.

Днем преимущественно без осадков. Столбик термометра покажет +5…+10°, сообщает Саратовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ольга Сергеева