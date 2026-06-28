Как психологическая поддержка помогает семьям участников СВО в Аткарске

Девушки из «Женского движения Единой России» в Аткарске организовали встречу родственников участников СВО с профессиональным психологом.

Региональный координатор проекта, депутат Саратовской облдумы Мария Усова не раз рассказывала о том, как на территории Саратовской области реализуется проект «Жизнь после Победы».

— За время его работы мы все больше убеждаемся в необходимости подготовки семей бойцов к встрече с героями.

По статистике, которую приводит наш постоянный партнер проекта — доцент кафедры психологии СГУ Геннадий Малюченко, — практически 70% всех тех, кто находится в зоне боевых действий, в последствии нуждаются в поддержке и реабилитации!

Какого уровня будет эта поддержка, зависит от тех, кто окажется в этот момент рядом, от того, готов ли близкий к тем трансформациям, которые так или иначе произошли с сыном или мужем, вернувшимся из зоны СВО.

На прошлой неделе десант «Женского движения Единой России» побывал в селе Даниловка Аткарского района, где собрались жители близлежащих населенных пунктов, переживающие за будущее своих семей, сел и страны. Люди, которым важно высказать свою точку зрения и получить обратную связь.

Такие встречи очень нужны, и их всегда не хватает, несмотря на то, что по всей области на площадках женских клубов регулярно проходят встречи с психологами.

Нам вместе стоит думать о будущих рабочих местах для бойцов, о прохождении ими реадаптации и возвращении к нормальной жизни!

Спасибо аткарчанам за теплый прием, постоянную работу на благо участников СВО и веру в наступление мирной жизни после Победы! — отметила Усова.

Ольга Сергеева