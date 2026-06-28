Бензин марки АИ-92 закончился на дорогой саратовской АЗС

В Саратове наблюдается дефицит популярных марок бензина на автозаправках.

Так, в субботу, 27 июня, на заправке «Залив», расположенной на проспекте Энтузиастов в Заводском районе, не было в продаже марок АИ-92 и АИ-100. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили читатели.

Автомобилисты, которые заправлялись на этой станции днем ранее, отметили, что все марки топлива были в наличии, хотя и по высокой цене. В частности, стоимость АИ-95 составляла 120 рублей за литр, а дизельное топливо также стоило 120 рублей. На момент проверки у заправки находилось два-три автомобиля, которые заправлялись этим топливом.

В то же время, на другой заправке «Залив», расположенной возле строительного рынка по пути к посёлку Юбилейный, АИ-92 был в наличии и продавался по цене 110 рублей за литр. АИ-100 стоил 140 рублей, что соответствует цене неделей ранее.

Ситуация с дефицитом топлива вызывает обеспокоенность среди водителей, и многие из них начинают искать альтернативные варианты для заправки. Важно отметить, что такие колебания цен и доступности топлива могут быть связаны с различными факторами, включая спрос и предложение на рынке.

Ольга Сергеева