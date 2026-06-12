Мария Усова: В Колокольцовке прошел фестиваль Патриотической песни

В преддверии Дня России в Колокольцовке прошел фестиваль Патриотической песни.

Приезжая в Колокольцовку Калининского района не перестаю удивляться такой силе любви к своей стране и малой родине.

Каждый уголок этого села ухожен, каждый год появляются новые объекты благоустройства, этно-культурный комплекс «Вишневый сад», новые скверы, а увлечение Колокольцовцев профессиональным хоккеем и победы на всероссийских соревнованиях кажутся чем-то фантастическим и невозможным в наше время! А это реальность — факт, который позволяет Колокольцовке с гордостью называть себя Хоккейной столицей Российского села!

Как и вся страна при этом Любовь Александровна Галанина (руководитель ООО «Колокольцовское» и основной спонсор всех преобразований) поддерживает СВО, регулярно отправляет машинами гуманитарный груз за ленточку.

Но этот пост не про сельское хозяйство или спорт- про любовь к стране через песню!

Третий год подряд в Колокольцовке проходит фестиваль патриотической песни! Целое событие для района, съезжаются все соседи, все жители заранее приходят, чтобы занять лучшие места перед сценой! Ведь важно поддержать своих, послушать гостей и конечно же сфотографироваться на память с московской «звездой» — в этом году Любовь Александровна пригласила на фестиваль Сергея Любавина.

Праздник песни прошел еще на прошлой неделе, но написать пост про него решила именно сегодня — в День России! В знак благодарности к людям, которые не только берут от родной земли, но и гораздо больше вкладывают, возвращают, развивают и являются опорой для будущего страны! Подробности о празднике читайте на сайте «Комсомольской правды в Саратове».

Будет жить село — будет развиваться и наша страна!

С Днём России дорогие друзья!