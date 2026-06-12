В Саратове торжественно отметили День России

Сегодня в саратовском Парке Победы состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага нашей страны, приуроченная ко Дню России.

Вместе с ветеранами, представителями Правительства области, общественных объединений и молодежных организаций в ней приняли участие депутаты Саратовской областной Думы. Собравшиеся почтили память павших защитников Отечества минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Кроме того, состоялось вручение паспортов юным жителям Саратова. Главный документ гражданина России получили школьники, достигшие 14-летнего возраста и проявившие себя в учебе, спорте и общественной деятельности.

Жителей региона с праздником поздравил Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов: «Всем землякам, согражданам хочу пожелать – будьте счастливы, получайте удовольствие от выбранного дела, черпайте энергию и вдохновение в искренней любви к России. Пусть все личные победы становятся вкладом для сильного, суверенного, неуязвимого – и самого родного государства».

День России ежегодно отмечается 12 июня. Праздник был установлен в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. По всей стране этой дате посвящены патриотические акции и просветительские мероприятия.