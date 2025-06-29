Маркетолог создал фейк о памятнике Labubu в Саратове

Маркетолог Дмитрий Банчуков распространил в запрещенной соцсети видео-«утку» об установке в Саратове памятника игрушке «Лабубу».

В ролике с контентом от нейросети он заявил, что «инициативная группа художников» предложила властям бронзовый монумент весом 25 тонн. Банчуков призвал распространять новость среди саратовцев. Labubu — популярная китайская фигурка-монстр от Pop Mart.

Фейк быстро набрал вирусную активность, хотя не содержал подтвержденных данных о реальных планах установки.

Фото: соцсети