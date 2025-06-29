Саратовский музей имени Радищева отмечает 140-летие

29 июня Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева празднует 140 лет со дня основания.

Открытый в 1885 году, он стал и остается важной культурной достопримечательностью Саратова.

Губернатор области Роман Бусаргин напомнил, что в фондах музея хранятся десятки тысяч экспонатов, представляющих разные эпохи и художественные направления. Среди них — портреты Ильи Репина и Василия Сурикова, пейзажи Ивана Шишкина, а также работы саратовских мастеров Павла Кузнецова, Кузьмы Петрова-Водкина и Виктора Борисова-Мусатова.

Музей обязан своим появлением художнику-маринисту Алексею Боголюбову, внуку Александра Радищева. В этом году в Саратове установят памятник в его честь.

Радищевский музей — обязательная точка для гостей города и центр культурной жизни региона.