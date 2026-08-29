Маркетплейс-гигант получил разрешение на расширение склада

Маркетплейс Wildberries & Russ получил разрешение на строительство второй и третьей очередей склада в Ленинском районе Саратова. Объект возведут на улице Индустриальной — по соседству с центром «Сбера» и комплексом Ozon.

Параллельно предприятию «Метрикс логистик» согласовали подземный водозабор со станцией водоподготовки для логистического центра на Московском шоссе, 139. Это обеспечит новый комплекс собственной водой.

Оба проекта входят в развитие логистической инфраструктуры региона.

Ольга Андреева