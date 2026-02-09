Машинист электровоза рассказал саратовским дошкольникам о правилах безопасного поведения возле железной дороги

В детском саду № 119 Октябрьского района Саратова сотрудники ПривЖД провели профилактический урок «Уступи дорогу поездам».

В ходе мероприятия железнодорожники рассказали дошкольникам об основных правилах поведения вблизи стальной магистрали.

Дети узнали, что строго запрещается пролазить под вагонами, перелезать через автосцепные устройства и забираться на крыши вагонов, а также использовать мобильные телефоны и слушать музыку в наушниках при переходе через железную дорогу.

Переходить пути можно только в установленных местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Во второй половине мероприятия была организована беседа с машинистом электровоза Филиппом Навальневым. Он рассказал детям о своей профессии и особенностях работы в кабине локомотива. В частности, он подтвердил, что мгновенно остановить многотонный состав невозможно, поэтому очень важно быть бдительными и соблюдать установленные правила.

В завершении урока ребятам показали профилактические мультфильмы, раздали памятки и корпоративные сувениры.