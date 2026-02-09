Ещё четверо саратовцев показали годовой доход свыше миллиарда

В Саратовской области выросло число налоговых резидентов с доходами свыше миллиарда рублей.

По данным регионального управления ФНС России, за 2024 год подали декларации с годовым доходом свыше 1 миллиарда рублей 22 человека. Годом ранее таких налогоплательщиков было 18.

Также увеличилось число жителей области с доходами в других высоких категориях:

От 100 млн до 1 млрд рублей: 143 человека (в 2023 г. — 128).

От 10 млн до 100 млн рублей: 1072 человека (в 2023 г. — 1056).

Всего за прошлый год в регионе было подано более 166 тысяч деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ). Подавляющее большинство из них (83,8%) были поданы для получения налоговых вычетов на общую сумму, превышающую 3,9 миллиарда рублей.

Структура этих вычетов:

Приобретение жилья: свыше 3,4 млрд рублей.

Лечение и медикаменты: 304,3 млн рублей.

Обучение (своё и детей): 100,3 млн рублей.

Пенсионное и долгосрочное страхование: 30,3 млн рублей.

Физкультурно-оздоровительные услуги: 11,7 млн рублей.

Алиса Эай