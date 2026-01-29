Масштабная авария: В Саратове почти 100 тыс. жителей остались без холодной воды

Отключение холодной воды затронуло три района Саратова.

Масштабное отключение холодного водоснабжения произошло в Саратове в связи с ремонтными работами на магистральном водопроводе. Как сообщила пресс-служба прокуратуры региона, без ресурса остались жители Кировского, Волжского и Ленинского районов.

По данным ведомства, в зоне отключения находятся более 98 тысяч человек, 244 многоквартирных дома и 1233 дома частного сектора, а также 18 социальных объектов и 5 котельных. Аварийные работы ведутся на сети, расположенной на улице Преображенской, силами специалистов «Саратовводоканала».

Прокуратура Волжского района организовала проверку по факту перебоев с водоснабжением. Надзорный орган оценит соблюдение жилищно-коммунальным предприятием требований законодательства в сфере ЖКХ.

Аварийные работы ведутся ночью. Водоснабжение планируется восстановить в самые ближайшие сроки, — отметили в мэрии.

Ольга Сергеева