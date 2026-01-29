Власти региона намерены решить кадровый дефицит в школах за три года

В Саратовской области при сохранении текущих темпов набора целевиков за ближайшие три года можно будет решить кадровые вопросы в школах.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, об этом говорили во время заседания правительства. Как было озвучено, только в этом году планируется заключить договоры на обучение с последующим трудоустройством с 300 абитуриентами.

Губернатор Саратовкой области Роман Бусаргин подчеркнул, что в регионе разработан поэтапный план по привлечению специалистов во все муниципалитеты исходя из потребности учреждений в педагогах. Для его реализации используются различные механизмы поддержки как студентов-целевиков, так и молодых учителей.

«Наша задача — создание комфортных условий для специалистов, чтобы они принимали решения о переезде в конкретные населенные пункты. Это должен быть целый комплекс мероприятий по развитию наших территорий. Для этого по инициативе Президента Владимира Владимировича Путина действуют национальные проекты. Они затрагивают все сферы и отвечают запросам наших жителей. Необходимо максимально включаться в эти инициативы. Не должно остаться ни одной территории, которая бы не принимала участие в нацпроектах», — отметил глава региона.

Подготовила Ольга Сергеева