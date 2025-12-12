Массовая драка подростков у саратовского ТЦ попала на видео

Следственный комитет опубликовал кадры с места массовой драки подростков возле ТЦ «Тау Галерея» в Саратове.

На видео заметно, что в потасовке участвовало 8–10 человек, двое из которых сразу покинули место происшествия, а еще двоих настигли другие участники конфликта.

Напомним, инцидент произошел вечером 12 декабря. Пятеро молодых людей вступили в перепалку, а затем в драку с двумя 17-летними парнями в масках. В результате оба подростка получили ножевые ранения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия. Полиция проводит оперативные мероприятия, включая просмотр записей камер видеонаблюдения, для установления и задержания всех участников конфликта.

Ольга Сергеева