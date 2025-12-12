Минприроды предупреждает саратовцев: за незаконную рубку ёлок грозит ответственность

В Саратовской области на время новогодних праздников введён усиленный режим охраны хвойных лесов.

Соответствующее поручение дал губернатор Роман Бусаргин.

Для защиты ёлок и сосен лесная охрана совместно с правоохранительными органами проводит ежедневные рейды. Особое внимание уделяется участкам с молодыми насаждениями. На дорогах региона работают 10 стационарных постов и 17 мобильных групп ГИБДД, проверяющих документы на перевозку новогодних деревьев.

Меры будут действовать до конца праздничного периода. Как отметил министр природных ресурсов Константин Доронин, самовольная рубка лесных насаждений запрещена и влечёт за собой «строгую ответственность».

Ольга Сергеева