Мастер-класс по колокольному звону проведут в Саратове

Фестиваль древнерусского музыкального и колокольного искусства «Голос церкви и глас народный» в Саратове приглашает гостей.

Напомним, 14 сентября областной центр отмечает День города, празднуя свое 435-летие.

Свое искусство зрителям демонстрируют лучшие музыканты и звонари города. Также гостей фестиваля ждет мастер-класс по колокольному звону.

«Колокольный звон – это голос самой России, ее музыкальная душа, рожденная вместе с православной верой! — рассказали организаторы. — В день памяти Саратовских святых, и в День нашего города, этот голос звучит для жителей и гостей Саратова».

Об этом сообщает мэрия областного центра.

Наталья Мерайеф