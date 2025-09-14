Жители страны высмеивают противников строительства школы в Саратове

Пользователи популярного портала недоумевают – почему жители Саратова против строительства новой школы?

Не понимаю, против чего они протестуют? – такой вопрос в своем большинстве иронично задают жители страны, пользователи популярной интернет-платформы.

Позицию большинства горожан отражает мнение саратовчанки:

— Парк такой себе, были там с ребенком один раз, второй раз туда приехать желания не возникает. Собачников больше, чем детей. Большая часть парка не пострадает, школу строят в самой заброшенной его части.

Акцент пользователи делают на законности строительства учебного заведения. Местные жители в строительстве школы видят возможность улучшить качество жизни в Ленинском районе и создать комфортные условия для получения качественного образования юных саратовцев.

Ольга Сергеева