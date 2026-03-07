Мать детей саратовского врача Парамонова обратилась за защитой к Бастрыкину и Краснову

Бывшая возлюбленная саратовского бизнесмена Виктора Парамонова пожаловалась правоохранителям на давление и «нетрезвых мужчин с оружием».

Елена Мезникова, мать троих детей известного саратовского врача и предпринимателя Виктора Парамонова, обратилась к главам СК, Генпрокуратуры и Верховного суда с жалобой на давление со стороны отца своих детей. Женщина опасается, что бизнесмен использует связи в силовых структурах, чтобы добиться единоличной опеки.

По словам Мезниковой, в 2024 году суд определил место жительства детей с матерью и установил график общения с отцом. Однако Парамонов, якобы пользуясь юридической формальностью, забирает детей в любой момент и не всегда возвращает, увозя их загород или на охоту. Женщина утверждает, что бизнесмен пренебрегает распорядком дня и занятиями детей, настраивает их против нее, а дети вынуждены проводить время в компании «нетрезвых мужчин с оружием».

Мезникова добавила, что ранее Парамонов уже пытался оспорить опеку, предоставляя суду видео игр с детьми и поездок, однако экспертиза показала, что сын испытывает большую эмоциональную привязанность к матери и находится в психотравмирующей ситуации. Несмотря на отказ в иске, бизнесмен подал апелляцию.

Напомним, ранее Виктор Парамонов фигурировал в двух скандалах: в январе на его охотбазе застрелили человека, а в его клинике скончалась беременная пациентка.

Ольга Сергеева