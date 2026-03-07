Саратовцам напомнили, куда обращаться по срочным жилищным вопросам

В ГЖИ Саратовской области рассказали о графике консультаций для жителей.
Жилищная инспекция региона продолжает проводить «консультационные часы» для всех желающих. Каждый четверг с 16:00 до 17:00 специалисты ведомства отвечают на вопросы граждан по жилищному законодательству.
Получить разъяснения можно также по телефонам:
по содержанию домов в районах области: 26-28-92;
по начислению платежей за ЖКУ: 26-29-34;
по управлению домом, капремонту и лицензированию: 26-31-32, 26-36-64;
по правовым вопросам: 26-29-32;
по перепланировке и газовому оборудованию: 26-03-46.
Кроме того, личный прием у заместителя руководителя проходит по понедельникам с 16:00 до 17:00, а в последний вторник месяца ведет прием руководство инспекции (по записи).
Ольга Сергеева