Саратовцам напомнили, куда обращаться по срочным жилищным вопросам

В ГЖИ Саратовской области рассказали о графике консультаций для жителей.

Жилищная инспекция региона продолжает проводить «консультационные часы» для всех желающих. Каждый четверг с 16:00 до 17:00 специалисты ведомства отвечают на вопросы граждан по жилищному законодательству.

Получить разъяснения можно также по телефонам:

по содержанию домов в районах области: 26-28-92;

по начислению платежей за ЖКУ: 26-29-34;

по управлению домом, капремонту и лицензированию: 26-31-32, 26-36-64;

по правовым вопросам: 26-29-32;

по перепланировке и газовому оборудованию: 26-03-46.

Кроме того, личный прием у заместителя руководителя проходит по понедельникам с 16:00 до 17:00, а в последний вторник месяца ведет прием руководство инспекции (по записи).

Ольга Сергеева