Мать погибшей в ДТП девочки в Саратове отказалась от денег виновника Шихтаимова

В Кировском райсуде Саратова продолжилось рассмотрение дела Данияла Шихтаимова, обвиняемого в смертельном наезде на 13-летнюю девочку в мае 2025 года.

Ему вменяют нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть, и оставление места происшествия.

Адвокат защиты Александр Почуев заявил о готовности выплатить семье погибшей компенсацию в 1,5 млн рублей, рассчитывая на примирение. Однако адвокат матери девочки Андрей Морозов категорически отверг эту возможность, заявив, что его доверительница не торгуется и денег не примет.

Также Почуев выразил претензии к СМИ, обвинив журналистов в предвзятости и разжигании национального вопроса. Судья отклонила эти замечания, указав, что пресса работает в раках действующего законодательства. Об этом сообщает издание «СарИнформ».

Ольга Сергеева