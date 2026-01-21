Министр образования Саратовской области Пажитнев получил выговор из-за школьного питания

За системные недостатки в обеспечении школьников горячим питанием главе областного минобразования Александру Пажитневу объявлен выговор.

Соответствующее дисциплинарное взыскание наложил 20 января губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Поводом для такого решения послужили критические замечания, ранее озвученные председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Он указывал на постоянные жалобы родителей и призывал увеличить финансирование этой сферы для повышения качества продуктов.

Наряду с министром выговор получил его заместитель, отвечающий непосредственно за организацию питания в образовательных учреждениях региона. Об этом в соцсетях сообщил глава региона.

Ольга Сергеева