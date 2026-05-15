Материальная помощь будет оказана пострадавшим от затопления жителям Энгельса

В Энгельсе продолжают осушать территории после масштабной аварии на коллекторе.

Сообщается, что на данный момент к откачке воды привлечены коммунальные службы города, а также техника из Балаково, Маркса, Саратова, Пугачева и других населенных пунктов.

Откачка осуществляется круглосуточно. По данным администрации, за последние сутки уровень воды заметно снизился. В настоящий момент техника задействована в частном секторе, в том числе на улицах 2-я Комсомольская и Ростовская. Ход работ контролирует председатель комитета ЖКХ Виталий Карпов.

Глава района Максим Леонов заявил, что жителям, чье имущество пострадало в результате подтопления, окажут материальную помощь. Работы по осушению территорий продолжаются.

