Ужесточены новые правила ЕГЭ-2026 от Рособрнадзора для саратовских выпускников

Рособрнадзор обнародовал жесткий регламент единых госэкзаменов.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) официально утвердила правила проведения Единого государственного экзамена в 2026 году. Новый регламент расставляет точки над i для всех участников: от отличников до «лайт-версии» для выпускников прошлых лет.

Главное, что нужно знать: пункты пропускают через рамки строго по таймеру. Согласно документу, вход в ППЭ (пункт проведения экзаменов) открывается ровно в 09:00 утра, но сам отсчет заданий начнется только в 10:00. Логика простая: час на прохождение контроля — и ни минутой больше.

Опоздавших никто ждать не будет. Исключений не предусмотрено: дополнительное время на выполнение работы опоздавшим не добавляется. Самый суровый пункт правил — аудирование (раздел «Говорение» и «Восприятие речи»). Если выпускник задержался и не зашел в аудиторию до того, как включили запись, слушать текст он уже не будет. Повторный запуск запрещен правилами. Единственное послабление — если в помещении нет больше ни одного экзаменуемого.

Что в карманах — под запрет. С собой через турникет можно пронести только легендарную черную ручку (гелевую или капиллярную), паспорт (или письменное подтверждение личности от школьного сопровождающего — это новый нюанс для экстренных случаев), черновики и предметы из официального «списка добра». А вот воду, шоколадку и необходимые лекарства брать разрешено — голодным и больным сдавать ЕГЭ не заставят.

Сажать учеников будут строго по заранее составленному списку. Пересаживаться, перешептываться, а тем более выходить в туалет с телефоном — нельзя. При выходе из аудитории (даже если передумали сдавать) бланки и черновики нужно оставить на столе.

Ведомство предупреждает: запрещены не только гаджеты и умные часы, но и фотосъемка заданий, а также вынос черновиков за дверь. За этим проследят металлодетекторы и видеокамеры.

Ольга Сергеева