Более половины получивших сертификаты уже распорядились средствами материнского капитала.

Региональное Отделение СФР выдало сертификаты на материнский капитал 224 тыс. мам, при этом более половины владельцев полностью использовали средства. Размер маткапитала сегодня — 728,9 тыс. рублей на первого ребёнка и 963,2 тыс. на второго (если право на выплату не возникало ранее), доплата при рождении второго — 234,3 тыс. рублей.

Средства можно направить по шести направлениям: улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату на ребёнка до трёх лет, товары и услуги для детей с инвалидностью, единовременную выплату остатка до 10 тыс. рублей и накопительную пенсию.

Напомним, в 2026 году материнский капитал в Саратовской области можно потратить на образование детей, не дожидаясь трёхлетия ребёнка — это касается оплаты детского сада, кружков и секций.