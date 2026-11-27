Саратовский академический театр оперы и балета объявил закупку на изготовление 40 балетных пачек для «Лебединого озера» — извещение опубликовано на сайте «Закупки».

Театр заплатит за изделия 589 тыс. рублей.

Приобретаются 34 белые пачки кордебалет, три белые соло и три чёрные. Слои — из жёсткой сетки (10–12 слоёв), набранные пачечными складками и пришитые в градуированной последовательности. Костюмы изготовят из материалов подрядчика по эскизам художника заказчика. Контракт исполняется до 15 марта 2027 года.