Маткапитал получили 790 многодетных саратовцев

С начала года 790 многодетных семей Саратовской области получили региональный материнский капитал, размер которого превышает 132 тысяч рублей. Об этом сообщили в министерстве труда и соцзащиты региона.

По инициативе губернатора Романа Бусаргина действие программы продлено до 2030 года. Чаще всего семьи направляют средства на улучшение жилищных условий (337 семей), замену окон, дверей, остекление балконов (255 семей) и образование детей (197 семей).

Кроме того, в регионе введена компенсация стоимости аренды жилья для молодых семей с детьми. Родители до 35 лет, у которых ребёнок родился после 1 января 2025 года, могут получить возмещение 50–75% арендной платы по зарегистрированному договору. Условие — отсутствие собственного жилья. Выплаты действуют до достижения ребёнком 3 лет и продлятся до конца 2027 года.