Урожайность в Саратовской области выросла на 8%

В Саратовской области успешно стартовала уборочная кампания, охватившая уже 15 районов, сообщил зампред правительства — министр сельского хозяйства Роман Ковальский.

Работы ведутся в Александрово-Гайском, Воскресенском, Дергачевском, Ершовском, Красноармейском, Краснокутском, Марксовском, Новоузенском, Озинском, Перелюбском, Питерском, Пугачевском, Ровенском, Федоровском и Энгельсском районах.

На текущий момент убрано 19 тыс. га, намолочено 37,4 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность в регионе достигла 19,9 ц/га, что на 8% выше прошлогоднего показателя (18,5 ц/га).

Ковальский отметил, что аграриям поставлена задача завершить уборку в кратчайшие сроки. Для этого в области подготовлена вся необходимая техника, а элеваторы готовы к приёму нового урожая.

Особое внимание министр уделил Ровенскому району, где работы идут полным ходом. В ходе визита в ООО «Луговчане» он высоко оценил результаты: с 320 га озимой пшеницы сорта «Саратовская 90» собрано 35 ц/га. Посевная площадь хозяйства составляет 3683 га, из которых 1609 га занимает озимая пшеница, а основная часть отведена под подсолнечник.

За высокий профессионализм и добросовестный труд Ковальский вручил благодарственные письма механизаторам Ренату Имамутдинову и Петру Лаубу.