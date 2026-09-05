МЧС предупреждает саратовцев о ливнях и грозах в первое воскресенье сентября

Саратовцев предупредили о грозах и сильных дождях в воскресенье, 6 сентября.

По данным региональных синоптиков, во второй половине дня в субботу в Саратовской области ожидается ухудшение погоды: грозы и обильные осадки. Местами количество выпавшей воды может достигать 15–49 миллиметров.

В связи с непогодой спасатели призывают жителей соблюдать меры безопасности: держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций и линий электропередачи — эти объекты становятся особенно опасными во время грозы. Особое внимание рекомендовано уделить детям, а также не оставлять без помощи пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

При возникновении экстренной ситуации звоните по номеру 112. Берегите себя и своих близких.

Ольга Сергеева