Пик сезона лещей на Волге: саратовские рыбаки ловят и бережно отпускают свою добычу

Рыболовы делятся трофеями и секретами.

На Волге в Саратовской области сейчас самый клёв леща. Рыбаки со стажем возвращаются на свои «секретные» точки — именно там, признаются они, удаётся взять по-настоящему богатый улов. Примечательно, что многие из них подходят к делу не только с азартом, но и с ответственностью, заботясь о пополнении рыбных запасов региона.

Один из таких ответственных любителей — саратовец Анатолий. В этот раз он поймал 11 лещей, а самым крупным стал экземпляр весом 2,7 килограмма — настоящий трофей для любого рыбака. Но главное правило мужчины — всю мелочь отпускать. Анатолий никогда не забирает лещей весом менее килограмма: «Рыба должна вырасти», — объясняет он.

Другой рыболов также похвастался уловом — в черте города ему попались лещи и чехонь общим весом 5,7 килограмма. Счастливчик даже показал на фото заветное место, где рыба клевала особенно активно.

Сезон леща набирает обороты, и волжские берега вновь наполняются любителями тихой охоты с удочкой.

Ольга Сергеева