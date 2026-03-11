МЧС: За первые два месяца 2026 года произошло больше 500 бытовых пожаров

В Саратовской области зафиксирован рост числа пожаров в начале 2026 года.

Главное управление МЧС по Саратовской области опубликовало статистику происшествий за первые два месяца 2026 года. Согласно данным ведомства, в январе и феврале в регионе произошло 505 пожаров, что на 4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Огненная стихия унесла жизни 37 человек. Еще 22 жителя области получили травмы различной степени тяжести. Материальный ущерб от возгораний предварительно оценен в 6,9 миллиона рублей.

Наибольшее количество пожаров традиционно пришлось на жилой сектор — зафиксировано 330 случаев. Также в сводках МЧС часто фигурировали бани: 57 возгораний за два месяца.

Сотрудники надзорной деятельности отмечают, что основными причинами пожаров остаются человеческий фактор и изношенность инфраструктуры. Чаще всего огонь вспыхивал из-за нарушений правил эксплуатации электрооборудования, неосторожного обращения с огнем и неисправностей печного отопления.

Ольга Сергеева