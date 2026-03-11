В Саратовской области работают 23 тысячи женщин-предпринимателей — почти 40% ИП

Саратовская область вошла в число лидеров по числу женщин в бизнесе.

Цифры, которые обнародовала Корпорация МСП, способны удивить даже искушенных экономистов. В Саратовской области сегодня официально зарегистрировано 23 тысячи женщин, ведущих собственный бизнес. Это весомая доля — почти 40% от всех индивидуальных предпринимателей региона.

Однако главный сюрприз кроется не в количестве, а в качестве. Вопреки стереотипам, современные бизнес-леди все чаще выбирают сферы, которые еще недавно считались исключительно мужской прерогативой. Яркий пример: единственные в стране производители термоуглей (два ИП) — это женщины. Более того, именно за женщинами сегодня абсолютное лидерство в производстве военной техники, добыче пьезокварца и выпуске бумаги из макулатуры.

Конечно, традиционные направления тоже не сдают позиций. 43% женщин-предпринимателей работают в торговле, каждая десятая — в научно-технической сфере, 8% заняты в сфере услуг.

Как отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, принцип деления профессий по гендерному признаку стремительно устаревает. И доказательство тому — устойчивость женского бизнеса. В среднем он существует 5 лет и 9 месяцев, что лишь на полгода меньше, чем у мужчин. А значит, проекты, запущенные женщинами, ничуть не менее жизнеспособны и прибыльны.

Ольга Сергеева