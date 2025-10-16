Медсанчасть ЗАТО Светлый получила современный цифровой рентген-аппарат

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения медсанчасть закрытого административно-территориального образования Светлый получила новый цифровой рентгенологический аппарат. Оборудование приобретено в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщила главный врач медучреждения Мария Иващенко, современный аппарат значительно повышает качество диагностики и позволяет точнее определять тактику лечения. Только за 9 месяцев 2025 года врачи-рентгенологи провели около 2 тысяч исследований с использованием нового оборудования.

Программа модернизации способствует улучшению материально-технической базы медицинских учреждений региона. Современная рентген-диагностика играет ключевую роль в своевременном выявлении патологий, включая переломы и онкологические заболевания на ранних стадиях.

Алена Орешкина