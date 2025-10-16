В Саратовской области выпустили более 1,8 млн мальков сазана в Волгу

В Саратовской области завершилась масштабная акция по восстановлению рыбных ресурсов Волги. Только в селе Сабуровка Гагаринского района в Волгоградское водохранилище выпустили 32 тысячи мальков сазана, прошедших полный ветеринарный контроль.

Под наблюдением районных ветеринарных станций рыболовные предприятия региона за девять месяцев вырастили и выпустили в реку более 1 миллиона 770 тысяч мальков ценной породы. Процесс включал тщательный контроль за состоянием маточных стад, нерестом и развитием молоди, а также проведение около 750 лабораторных исследований.

Как отмечают в управлении ветеринарии, такие мероприятия играют ключевую роль в поддержании биологического разнообразия Волги и увеличении популяции ценных видов рыбы. Работа по восстановлению водных биоресурсов продолжается в тесном сотрудничестве с научными институтами.

Алена Орешкина