Мэр Игорь Молчанов провел совещание перед масштабным отключением воды в 5 районах Саратова

В Саратове 20 мая ожидается масштабное отключение холодной воды.

Жители пяти районов Саратова столкнутся с длительным прекращением подачи холодного водоснабжения в среду, 20 мая. Ограничения затронут Заводской, Кировский, Волжский, Октябрьский и Фрунзенский районы города.

Как пояснил глава муниципального образования Игорь Молчанов, отключение связано с проведением плановых работ: специалистам предстоит заменить запорную арматуру и подготовить водопроводные сети, расположенные на улицах Большой Горной и Рахова.

Водоснабжение начнут отключать после полуночи — в ночь с 19 на 20 мая. По информации администрации, подача холодной воды будет возобновляться поэтапно, ориентировочно с 11 часов утра 21 мая. Городские власти призывают жителей заблаговременно сделать необходимые запасы воды.

Ольга Сергеева