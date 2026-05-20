Речевые технологии и ИИ будут активно внедрены в социальную сферу Саратовской области

Саратовская область внедрит речевые технологии и ИИ в партнёрстве со Сбербанком и ЦТР.

Министерство цифрового развития и связи Саратовской области, компания ЦТР и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве в сфере внедрения речевых решений и технологий искусственного интеллекта. Документ был оформлен в рамках форума «ЦИПР», прошедшего в Нижнем Новгороде.

В основе решений — отечественные языковые модели. Ожидается, что они позволят автоматизировать обработку поступающих от граждан обращений, а также повысить эффективность систем «Умного и безопасного города». Кроме того, новые инструменты помогут снизить нагрузку на медицинский персонал.

Для жителей региона станут доступны голосовые помощники и чат-боты, с помощью которых можно будет оперативно решать повседневные вопросы. В медицинских учреждениях планируется внедрить системы автоматического стенографирования. В сфере общественной безопасности — биометрические решения для идентификации личности по голосу и лицу.

Министр цифрового развития области Владимир Старков подчеркнул, что ключевая задача — сделать технологии действительно полезными для людей. В регионе будет создана пилотная среда на базе речевого ИИ, что позволит снизить операционную нагрузку при предоставлении государственных услуг населению.

Помимо этого, стороны договорились о совместном развитии образовательных инициатив в области искусственного интеллекта, а также о подготовке профильных кадров.

Ольга Сергеева