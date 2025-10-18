Мэр Исаев навестил жильцов обрушившегося дома на Крымской

Жильцы частично разрушенного дома в Заводском районе временно размещены в гостинице.

Все 18 человек из пострадавшего и соседнего подъездов были централизованно доставлены к месту временного проживания, никто не пострадал. Об этом в своем ТГ-канале сообщил мэр Михаил Исаев.

Напомним, часть фасада у признанного аварийным дома на Крымской рухнула днем 18 октября. Никто не пострадал.

Кроме того, Исаев заверил, что всем гражданам гарантирована необходимая поддержка. Для защиты имущества жильцов у дома организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции.

Наталья Мерайеф