В СФР саратовским самозанятым рассказали о добровольных пенсионных накоплениях

Региональное отделение Социального фонда России проинформировало самозанятых жителей Саратовской области о возможности добровольного пенсионного страхования.

Участникам программы необходимо оформить соответствующие правоотношения через портал Госуслуг или приложение «Мой налог».

Размер и периодичность взносов определяются самостоятельно, с обязательной оплатой до 31 декабря текущего года. Для расчета суммы доступен электронный калькулятор ИПК, а перечисление средств возможно через приложение «Мой налог» или сервис Соцфонда.

Проверить накопления можно путем запроса выписки из индивидуального лицевого счета.

Ольга Сергеева