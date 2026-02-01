Мэр Исаев назвал зарплату водителей саратовских трамваев

В Саратове мэр Михаил Исаев рассказал о привлекательных условиях для водителей городского электротранспорта.

Водители трамваев и троллейбусов могут зарабатывать до 150 тысяч рублей в месяц, получать полный социальный пакет и право на льготную пенсию.

Эта профессия становится всё более востребованной. За последние полгода МУПП «СГЭТ» уже подготовило 40 водителей, а ещё 35 человек подали заявки на обучение. Это говорит о растущем интересе к работе в данной сфере.

Обновление парка и улучшение условий труда делают профессию водителя трамвая или троллейбуса перспективной, помогая решать кадровую проблему в городе.

Ольга Сергеева